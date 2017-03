Han pasado 5474 días

viaje

Volví del largo viaje. Te deja el cuerpo ausente y la mente en blanco. Aquí ya no huele a fruta ni los árboles filtran la luz del verano. No hay perros paseando en grupos y atados a cinturas juveniles. Nadie habla con ese acento suave y a la vez abrupto, los autos tienen las chapas intactas, las mujeres las tetas pequeñas y los niños las rodillas limpias. Viajar no es ir y volver.

Te preguntan si te gustó y no sabes qué responder. Es difícil explicar el porqué de las cosas, de los cuadros de Ana, de la metafísica del software libre o de lo aromas de la Boca. Es imposible manejar como Juan o ser tan dulce como Jimena, poseer el sutil humor de Laura o la pasión de Lucas. Puedes enumerar cosas, claro. Decir, pongamos o ponele, mangos, walking on the moon, poronga, subte, asado de obra, Jorgito, Ford Sierra, Tigre, minas, niñas haciendo la comunión, no podés hacer esa foto, preferiría no hacerlo, no sólo eso, los negros te huelen, vodka con speed, cocina a la vista, chopp directo, vereda, helados de Volta, cancha. Pero enumerar no es nada. Lo que queda para siempre no son las palabras, aunque hoy son ellas mis únicas compañeras. Y algunas fotografías arriesgadas, eso dicen.

Escrito por txema