28/07/05 18:36

creo

Creo que no abandona mi cabeza la imagen, ignoro cuál, ignoro qué (pues nada he visto), representada, soñada, de aquel joven brasileño que recibió no sé cuántos balazos en una estación de metro londinense. Creo que hemos fracasado definitivamente y podemos sorber nuestros mocos occidentales como prueba de la pérdida; creo que toda esa juventud que se proclama demócrata ha desnudado su vacío ante un espejo ajeno, creo que todos esos adultos del eso son cosas que pasan han tirado por la ventana los mejores años de sus vidas, creo en la indignación, vuelvo a soñar con revoluciones y con derrotas, al menos, honrosas; creo que estamos perdidos, podridos, rotos.

Escrito por txema