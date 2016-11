Han pasado 5359 días

Escribió una carta diaria

No una cada veinticuatro horas aunque si sacamos una media

Es un día más o menos

Para qué medir o mejor para qué en general

Y en concreto

Escribió y punto podríamos decir

Será puedo soy singular

Aunque es él en este caso

Luego es singular según cree como todos creemos sin serlo y siéndolo

Si decimos que durante toda su vida escribió una carta diaria

Podemos decir que redactó una en varias fases si sacamos una media

Dijo que eran distintas siéndolo sin serlo

Eran de amor desde luego

O dirigidas al amor al parecer

Porque hablo de oídas

Si lo hiciera de leídas sería distinto pero sólo me llega el rumor de su escritura

Y no el contenido

Las introdujo en un sobre y si sacamos la media y multiplicamos

O mejor primero multiplicamos si mejor será

Por el número de años vividos

Muchos o pocos

Obtendremos un número mayor o menor

Irrelevante para el amor

Aunque la cantidad informe sobre la pureza y ésta sobre la tenacidad o al revés

Todo cuenta algo de otro algo

Las dejó en el buzón de la esquina como es habitual sin serlo

Dado que el hábito fue la escritura y no el buzoneo

Una cosa lleva a la otra sin embargo como todo elemento necesario para un fin que puede ser en si mismo o en no

No viene al caso el recorrido del papel o del envoltorio

Podría ser si se cometiera un crimen y hubiera huellas o aromas o una gota de semen

Pero nadie ha denunciado nada hasta ahora

Escribía al amor al parecer y me dirán que eso es delito y no lo niego

Pero crimen no siéndolo sin serlo

Escribió y punto podríamos decir

Y sabiendo la edad

Preguntaremos la fecha de nacimiento del finado y obtendremos un dato cierto

Podríamos determinar cuántos te quiero acumuló en el tiempo

Llamémosles años por costumbre

Fueron miles apuntan desde la última fila

Seguro

Pese a que la pregunta es para qué

Y es precisamente el asunto que nos reúne

En torno a ese último escrito recuperado del cajón de los medicamentos

Y de entre las páginas repasadas mil veces de aquel Penthouse de 1973

Pornográfico sin serlo

Papel amarillo para papel blanco

Donde escribió

No sé para qué te quiero

Escrito por txema